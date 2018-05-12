Суд разрешил Берлускони участвовать в выборах

Надзорный суд Милана (Италия) позволил Сильвио Берлускони участвовать в выборах. Так как ранее в отношении политика действовал запрет на участие в выборах в 2019.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera, передает РБК.

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Решение суда в отношении Берлускони вступило в силу, но его еще можно обжаловать.

Отметим, в 2013 году экс-премьера Италии приговорили к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации, а также запретили до 2019 года участвовать в выборах. Позже срок заменили на общественные работы.

Напомним, в марте 2018 на парламентских выборах в Италии победил правый блок, куда входит политическая сила Берлускони. Однако ни одна из партий и коалиций не получила достаточно голосов для формирования правительства. В мае президент Италии Серджио Маттарелла объявил о возможном проведении осенью досрочных выборов в парламент. В этом случае Берлускони сможет принять в них участие.



К слову, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони "прославился" своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным. В сентябре 2015 года он с хозяином Кремля даже побывал в аннексированном Крыму, после чего СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.

Кто такой Сильвио Берлускони? Это итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один из самых богатых медиа-магнатов в Италии. Владелец контрольного пакета акций холдинга "FinInvest", который объединяет около 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев. Является владельцем ФК "Милан".