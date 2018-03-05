Выборы в Италии – очередной удар по европейскому истеблишменту, – The Washington Post

Результаты парламентских выборов в Италии, которые состоялись 4 марта, показали, что почти половину голосов получили популистские партии. Это может иметь неожиданные последствия для страны.

Так, крайне правая партия евроскептиков "Лига Севера" и партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" вместе с национал-консервативной политической силой "Братья Италии" получили 37% голосов на выборах в Сенат. А за протестное движение "Движение пяти звезд" во главе с Луиджи ди Майо проголосовало примерно 32% избирателей, пишет корреспондент The Washington Post Ишаан Тарур.

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Таким образом, Италии, по словам президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, нужно "готовиться к худшему сценарию, а худшем сценарием будет отсутствие действующего правительства", говорится в публикации.

Итальянская политика известна своей хаотичностью, с частыми изменениями премьер-министров, однако 2018 год примечателен ощущением того, что старая политическая система этой страны разрушается, и то, что здесь происходит, может откликнуться и в других странах Европы, отмечает журналист.

Очертания нового режима все еще непонятны, но старый бесспорно уходит. Итальянские избиратели решительно отвергли столь желанный вариант, как большая коалиция между правоцентристской фракцией Берлускони и "Демократической партией" бывшего премьера Маттео Ренци, констатирует Тарур.

Популистский альянс между "Движением пяти звезд" и "Лигой", немыслимый несколько месяцев назад, теперь, как минимум, вероятен. В рамках другого сценария – коалиции между "Лигой" и "Вперед, Италия" Берлускони – следующим премьером может стать лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Даже для Италии, которой свойственны политические лихорадки, это будет знаменательный поворот событий,

– прогнозирует журналист.

К слову, в Милане на участок, где должен голосовать скандальный экс-премьер Берлускони, наведалась активистка движения "Фемен". Девушка залезла на стол и обнажила грудь и несколько раз прокричала фразу ''Твоё время вышло, Берлускони!''. Ее почти сразу вывели из помещения.