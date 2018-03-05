Вибори в Італії – черговий удар по європейському істеблішменту, – The Washington Post

Результати парламентських виборів в Італії, які відбулися 4 березня, продемонстрували, що майже половину голосів отримали популістські партії. Це може мати несподівані наслідки для країни.

Так, крайня права партія євроскептиків "Ліга Півночі" та партія Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" разом із націонал-консервативною політичною силою "Брати Італії" здобули 37% голосів на виборах у Сенат. А за протестний рух "Рух п'яти зірок" на чолі з Луїджі ді Майо проголосувало приблизно 32% виборців, пише кореспондент The Washington Post Ішаан Тарур.

Читайте також: На виборах в Італії лідирує блок партій Берлусконі

Таким чином, Італії, за словами президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, потрібно "готуватися до гіршого сценарію, а гіршим сценарієм буде відсутність чинного уряду", йдеться у публікації.

Італійська політика відома своєю хаотичністю, із частими змінами прем'єр-міністрів, однак 2018 рік примітний відчуттям того, що стара політична система цієї країни руйнується, і те, що тут відбувається, може відгукнутися й в інших країнах Європи, зазначає журналіст.

Обриси нового режиму все ще незрозумілі, але старий безперечно йде. Італійські виборці рішуче відкинули такий бажаний варіант, як велика коаліція між правоцентристською фракцією Берлусконі і "Демократичною партією" колишнього прем'єра Маттео Ренці, констатує Тарур.

Популістський альянс між "Рухом п'яти зірок" і "Лігою", немислимий кілька місяців тому, тепер, як мінімум, імовірний. В рамках іншого сценарію – коаліції між "Лігою" і "Вперед, Італіє" Берлусконі – наступним прем'єром може стати лідер "Ліги" Маттео Сальвіні. Навіть для Італії, якій властиві політичні лихоманки, це буде знаменний поворот подій,

– прогнозує журналіст.

До слова, в Мілані на дільницю, де мав голосувати скандальний екс-прем'єр Берлусконі, навідалася активістка руху "Фемен". Дівчина залізла на стіл та оголила груди і кілька разів прокричала фразу ''Твій час вийшов, Берлусконі!''. Її майже одразу вивели із приміщення.