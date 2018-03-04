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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Італії до влади може повернутись друг Путіна Берлусконі

945 Читать новость на русском
Путін і Берлусконі
Путін і Берлусконі / Фото з відкритих джерел

В Італії тривають парламентські вибори. І друг Путіна Сільвіо Берлусконі може повернутися до влади. Точніше не він сам, бо через судимість за фінансові злочини він не може обіймати державні посади, а коаліція партій, яку він очолює.

Саме їй експерти прогнозують перемогу на парламентських виборах, які у неділю, 4 березня, відбуваються в Італії.

Серед обіцянок 81-річного Берлусконі – знизити податки, видворити з країни сотні тисяч біженців та звільнити від сплати податків компанії, які надають робочі місця безробітній молоді.

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Основними конкурентами партій Берлусконі є популістський "Рух п'яти зірок" та ліва коаліція на чолі з правлячою "Демократичною партією".

Виборчі дільниці працюватимуть до сьогоднішнього вечора. А попередні результати будуть відомі вже завтра, 5 березня.

Можливість голосувати дуже важлива для нас. Вона відображає майбутнє нашого міста, регіону та всього нашого світу – італійського світу,
– зазначив мешканець Рима Бруно Бассето.

До слова, в Мілані на дільницю, де мав голосувати скандальний екс-прем'єр Берлусконі, навідалася активістка руху "Фемен". Дівчина залізла на стіл та оголила груди і кілька разів прокричала фразу ''Твій час вийшов, Берлусконі!''. Її майже одразу вивели із приміщення. Після цього екс-прем'єр з незворушним виразом обличчя таки опустив бюлетень у скриньку.

Теги: Новини політики Сільвіо Берлусконі
Джерело: 24 Канал
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