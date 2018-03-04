14:54
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Италии к власти может вернуться друг Путина Берлускони

509 Читати новину українською
Путин и Берлускони
Путин и Берлускони / Фото из открытых источников

В Италии проходят парламентские выборы. И друг Путина Сильвио Берлускони может вернуться к власти. Точнее не он сам, потому что из-за судимости за финансовые преступления он не может занимать государственные должности, а коалиция партий, которую он возглавляет.

Именно ей эксперты прогнозируют победу на парламентских выборах, которые в воскресенье, 4 марта, происходят в Италии.

Среди обещаний 81-летнего Берлускони – снизить налоги, выдворить из страны сотни тысяч беженцев и освободить от уплаты налогов компании, которые предоставляют рабочие места безработной молодежи.

Читайте также: Габриэле д'Аннунцио от гениальности до скандала

Основными конкурентами партий Берлускони является популистская "Движение пяти звезд" и левая коалиция во главе с правящей "Демократической партией".

Избирательные участки будут работать до сегодняшнего вечера. А предварительные результаты будут известны уже завтра, 5 марта.

Возможность голосовать очень важна для нас. Она отражает будущее нашего города, региона и всего нашего мира – итальянского мира,
– отметил житель Рима Бруно Бассето.

К слову, в Милане на участок, где должен голосовать скандальный экс-премьер Берлускони, наведалась активистка движения "Фемен". Девушка залезла на стол и обнажила грудь и несколько раз прокричала фразу '' Твой время вышло, Берлускони! ''. Ее почти сразу вывели из помещения. После этого экс-премьер с невозмутимым выражением лица таки опустил бюллетень в урну.

Теги: Новости политики Сильвио Берлускони
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 4 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 545
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
404
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1768
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
571
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1369
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук