В Италии к власти может вернуться друг Путина Берлускони

В Италии проходят парламентские выборы. И друг Путина Сильвио Берлускони может вернуться к власти. Точнее не он сам, потому что из-за судимости за финансовые преступления он не может занимать государственные должности, а коалиция партий, которую он возглавляет.

Именно ей эксперты прогнозируют победу на парламентских выборах, которые в воскресенье, 4 марта, происходят в Италии.

Среди обещаний 81-летнего Берлускони – снизить налоги, выдворить из страны сотни тысяч беженцев и освободить от уплаты налогов компании, которые предоставляют рабочие места безработной молодежи.

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Основными конкурентами партий Берлускони является популистская "Движение пяти звезд" и левая коалиция во главе с правящей "Демократической партией".

Избирательные участки будут работать до сегодняшнего вечера. А предварительные результаты будут известны уже завтра, 5 марта.

Возможность голосовать очень важна для нас. Она отражает будущее нашего города, региона и всего нашего мира – итальянского мира,

– отметил житель Рима Бруно Бассето.

К слову, в Милане на участок, где должен голосовать скандальный экс-премьер Берлускони, наведалась активистка движения "Фемен". Девушка залезла на стол и обнажила грудь и несколько раз прокричала фразу '' Твой время вышло, Берлускони! ''. Ее почти сразу вывели из помещения. После этого экс-премьер с невозмутимым выражением лица таки опустил бюллетень в урну.