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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На виборах в Італії лідирує блок партій Берлусконі

487 Читать новость на русском
Сільвіо Берлусконі
Сільвіо Берлусконі / beinsports.com

4 березня в Італії відбулись парламентські вибори. У лідери вибився блок правих партій.

Згідно з попередніми даними екзит-полів, на виборах до Сенату 37% голосів набрав правоцентристський блок – праві популісти з "Ліги Півночі" Маттео Сальвини, Forza Italia ("Вперед, Італіє") Сільвіо Берлусконі і націонал-консервативна партія "Брати Італії", пише DW.

З 31% на другому місці опинився протестний рух "П'ять зірок" на чолі з Луїджі ді Майо. 23% принесли соціал-демократам третє місце у виборчій гонці.

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На цих виборах італійці обирали 618 депутатів, 309 сенаторів та 18 парламентарів, які представлятимуть інтереси громадян, які живуть за кордоном. Цьогоріч вперше була застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система.

До слова, в Мілані на дільницю, де мав голосувати скандальний екс-прем'єр Берлусконі, навідалася активістка руху "Фемен". Дівчина залізла на стіл та оголила груди і кілька разів прокричала фразу ''Твій час вийшов, Берлусконі!''. Її майже одразу вивели із приміщення.

Теги: Новини політики Сільвіо Берлусконі
Джерело: 24 Канал
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