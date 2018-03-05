На выборах в Италии лидирует блок партий Берлускони

4 марта в Италии состоялись парламентские выборы. В лидеры выбился блок правых партий.

Согласно предварительным данным экзитполов, на выборах в Сенат 37% голосов набрал правоцентристский блок – правые популисты из "Лиги Севера" Маттео Сальвини, Forza Italia ( "Вперед, Италия") Сильвио Берлускони и национал-консервативная партия "Братья Италии", пишет DW.

С 31% на втором месте оказалось протестное движение "Пять звезд" во главе с Луиджи ди Майо. 23% принесли социал-демократам третье место в избирательной гонке.

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На этих выборах итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, представляющих интересы граждан, живущих за рубежом. В этом году впервые была применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система.

К слову, в Милане на участок, где должен был голосовать скандальный экс-премьер Берлускони, наведалась активистка движения "Фемен". Девушка залезла на стол, обнажила грудь и несколько раз прокричала фразу ''Твое время вышло, Берлускони!''. Ее почти сразу вывели из помещения.