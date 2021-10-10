Ліберальні політсили звернуться до президента країни Мілоша Земана з заявою про готовність формувати уряд.

Раніше Прем'єр Чехії потрапив у Pandora Papers: у країні проведуть щодо цього розслідування

Блок Spolu переміг на парламентських виборах

На його чолі має опинитись Петр Фіала. Він – лідер Spolu, політичної сили, яка була переможцем виборів і набрала 27,79% голосів.

У документі є також домовленість щодо того, що кожна з 5 партій, що входять до блоків (мовиться про ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Партії Піратів і STAN) не буде проводити перемовини з іншими політсилами щодо створення коаліції.

Ліберали звернуться до президента Земана

Усвідомлюючи свою відповідальність, ми вирішили оголосити про свою волю створити разом уряд Чехії. Ми просимо президента Чеської Республіки доручити Петру Фіала вести переговори про формування такого уряду,

– оголосив, про що мовиться у меморандумі, сам Петр Фіала.

Ще нещодавно чинний прем'єр країни Андрій Бабіш, який є лідером партії ANO, хотів домовлятись зі Spolu про співпрацю. У ANO – другий показник за результатами – 27,12%.

Важливо! Вже 10 жовтня Петр Фіала зустрінеться з Андрієм Бабішем, а 11 жовтня – з президентом Земаном.

Вперше до парламенту не пройшли комуністи

Зазначимо, що ANO сенсаційно поступилось Spolu на виборах. Вперше в історії не потрапили в парламент і комуністи, їй не вдалось подолати 5% бар'єр. Коаліція, про яку оголосили, здобула 108 місць у 200-місному парламенті.