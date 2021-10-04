У поліції наголосили, що Національний штаб з боротьби з організованою злочинністю вживе заходів не тільки щодо прем'єр-міністра, але і щодо всіх громадян Чехії, які фігурують у цій "справі".

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У Чехії проведуть розслідування щодо прем'єра

Глава чеського уряду Андрій Бабіш є у списку Pandora Papers. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що він у 2009 році через офшорну компанію купив замок у Франції вартістю 22 мільйони доларів.

Цей інцидент правоохоронці Чехії обіцяють детально розслідувати.

Однак наразі ми не будемо надавати більш детальну інформацію,

– додали в поліції.

До слова, Pandora Papers опубліковані дані щодо 300 чеських громадян.

Що відомо про Pandora Papers