Мовиться зокрема про Pandora Papers – найбільший за всю історію витік конфіденційних документів. Відповідні дані оприлюднили журналісти у розслідуванні "Офшор 95".

До теми Офшор 95: журналісти випустили розслідування про бізнес Зеленського і його оточення

Коломойський ймовірно через Ткаченка намагався захопити акції Одеської кіностудії

Документи міжнародних провайдерів вказують на причетність менеджерів компаній олігарха Коломойського до спроби захоплення контрольного пакету кіностудії на березі Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

У 2016 році тодішній генпродюсер каналу Коломойського Олександр Ткаченко отримав права на британську компанію-"оболонку" Big Boom LTD. Причому – в подарунок.

"Буквально через тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у PUNTA CRESCENT LIMITED, що належить компанії Тетяни Тарути (дочки бізнесмена Сергія Тарути). Так Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії", – мовиться у повідомленні.

Ціну в угоді не вказують, натомість Ткаченко запевнив, що "умови угоди є комерційною таємницею". Інтереси Ткаченка у Фонді розвитку кіномистецтва він доручив представляти В'ячеславу Мієнко, тодішньому заступнику гендиректора "1+1" з правових питань.

Ткаченко запевнив, що рішення "базується на особистій довірі до мого адвоката, та це жодним чином не має відношення до позиції заступника гендиректора з правових питань в "1+1 медіа".

Ткаченко – в уряд, а Мієнко – у керівництво "плюсів"

У 2019 році, коли Олександр Ткаченко проходить в уряд, Мієнко стає директором з питань комунікації з органами влади "1+1 медіа".

Довідка. Ключовим бенефіціаром "1+1 медіа" є олігарх Ігор Коломойський.

Тоді Мієнко стає членом наглядової ради Одеської кіностудії, а Анна Савченко (партнерка та директорка його компанії Smart Solutions) – членкинею ревізійної комісії тієї ж кіностудії.

У наглядовій раді в цей час з'являються й інші працівники фірми Мієнка,

– стверджують розслідувачі.

У 2017 році директором Одеської кіностудії стає Андрій Осіпов, адвокат із Волині, що з 2016 року був виконавчим директора компанії Smart Solutions Мієнка, що вела справи фірми Ткаченка.

"Оскільки компанія Smartsolutions була моїм юридичним радником, адвокати Smartsolutions увійшли до керівних органів та антикризової команди по впорядкуванню діяльності Одеської кіностудії. Зокрема, серед них Анна Савченко та Андрій Осіпов", – пояснив Ткаченко.

Держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії

Саме за Осіпова, колишнього працівника Мієнка, Одеська кіностудія подала позов до Мінкульту, внаслідок якого держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії. Однак суд відмовив у позовних вимогах,

– мовиться у повідомленні.

Ткаченко, на питання, чи погоджував текст позову, відповів: "Ні". У 2018 році партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш. Він підтвердив зацікавленість у побудові житла "для знімальних груп" на території Одеської кіностудії.

Довідка. Забудова території кіностудії була поза законом, поки Комітет з питань гуманітарної та інформполітики не очолив Ткаченко. Зокрема він схвалили проєкт закону, що визначає умови приватизації державних кіностудій. Згодом за нього проголосували 253 нардепи (більшість – від "Слуг народу").

Згодом Ткаченко визнав "конфлікт інтересів" та саме через це заявив, що продав свою частку Одеської кіностудії. Покупець – банкір Олександр Морозов. Проте у декларації гроші з продажу не з'явились, не підтвердили їх надходження й у НАЗК.

"При отриманні доходу – кошти будуть відображені в декларації, відповідно до вимог законодавства", – заявив Ткаченко. Він також вказав, що сума договору є "комерційною таємницею".

Наразі така угода для Ткаченка може вказувати на те, що банкір Морозов, ймовірно, номінальний власник долі Ткаченка на час "конфлікту інтересів",

– припустили журналісти.

Розслідування "Офшор95": коротко