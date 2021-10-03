До того ж журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували: офшорна мережа "кварталівців" могла отримувати від компаній Ігоря Коломойського мільйони через кіпрську філію "Приватбанку". Через неї, за версією правоохоронців, олігарх відмивав гроші з банку.
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Кіпрські офшори і нерухомість у Лондоні
Загалом офшорні компанії Коломойського могли перерахували офшорним компаніям з оточення Зеленського понад 40 мільйонів доларів, стверджують розслідувачі.
Також через мережу пов'язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні. Зокрема, йдеться про першого помічника президента. Так Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у Лондоні загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США.
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Офшор на Віргінських островах
Журналісти з'ясували, що центральною у мережі офшорів оточення Зеленського є фірма Maltex Multicapital Corp. Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах і нею у рівних частках володіли подружжя Зеленських, брати Сергій та Борис Шефіри та режисер і сценарист "Кварталу" Андрій Яковлєв.
Цікаво, що майже за три тижні до першого туру президентських виборів свою частку у 25% цієї "ключової" офшорної компанії Зеленський безоплатно передав саме своєму першому помічникові Шефіру, адже він не є державним службовцем, а отже не повинен звітувати про свої статки публічно…,
– відзначають розслідувачі.
Як оточення Зеленського прокоментувало розслідування
Керівник Служби Безпеки України Іван Баканов та перший помічник президента Сергій Шефір не надали коментарів щодо розслідування "Слідства.Інфо". Відмовився його коментувати і Володимир Зеленський.
Борис Шефір у коментарі журналістам розповів, що займався фінансовими схемами теперішній очільник СБУ Іван Баканов.
У нас Баканов був фінансовим директором, він влаштовував фінансові схеми нашій компанії. І, чесно кажучи, я не готовий відповісти зараз. Можливо, я – власник,
– сказав він.
Запитання журналістів чи можна було у структурі власності обійтися лише українськими компаніями, а отже сплачувати податки до українського бюджету, Борис Шефір переадресував законотворцям, "які таку ситуацію створили".
Також Шефір повідомив, що вже закрив 23 офшорні компанії і буде продовжувати це робити.
Як знайшли офшори?За допомогою проєкту Pandora Papers. Це колаборація журналістів-розслідувачів, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів. Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів.
До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".
Показ фільму намагалися зірвати: головне
- Головна редакторка "Слідства. Інфо" Анна Бабінець повідомила, що за лічені години до прем'єри показ фільму "Офшор 95" міг бути зірваний.
- Їй зателефонував директор Малої опери Олексій Прасол та повідомив, що показу фільму не буде. Проте згодом там змінили рішення.
- Зрештою прем'єра, як і була запланована, відбулася.