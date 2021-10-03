Речь идет в частности о Pandora Papers – крупнейшей за всю историю утечке конфиденциальных документов. Соответствующие данные обнародовали журналисты в расследовании "Офшор 95".

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Коломойский вероятно через Ткаченко пытался захватить акции Одесской киностудии

Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря,

– говорится в сообщении.

У 2016 году тогдашний генпродюсер телеканала Коломойского Александр Ткаченко получил права на британскую компанию-"оболочку" Big Boom LTD. Причем – в подарок.

"Буквально через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства у PUNTA CRESCENT LIMITED, принадлежащий компании Татьяны Таруты (дочери бизнесмена Сергея Таруты). Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии", – говорится в сообщении.

Цену в сделке не указывают, однако в комментарии сам Александр Ткаченко заверил, что "условия сделки являются коммерческой тайной". Интересы Ткаченко в Фонде развития киноискусства он поручил представлять Вячеславу Миенко, тогдашнему заместителю гендиректора "1+1" по правовым вопросам.

Ткаченко заверил – решение "базируется на личном доверии к моему адвокату, и это никоим образом не имеет отношения к позиции заместителя гендиректора по правовым вопросам в "1+1 медиа".

Ткаченко – в правительство, а Миенко – в руководство "плюсов"

В 2019 году, когда Александр Ткаченко проходит в правительство, Миенко становится директором по вопросам коммуникации с органами власти "1+1 медиа".

Справка. Ключевым бенефициаром "1+1 медиа" является олигарх Игорь Коломойский.

Тогда Миенко становится членом наблюдательного совета Одесской киностудии, а Анна Савченко (партнер и директор его компании Smart Solutions) – членом ревизионной комиссии той же киностудии.

В наблюдательном совете в это время появляются и другие работники фирмы Миенко,

– утверждают расследователи.

В 2017 году директором Одесской киностудии становится Андрей Осипов, адвокат с Волыни, который с 2016 года был исполнительным директора компании Smart Solutions Миенко, которая вела дела фирмы Ткаченко.

"Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисную команду по упорядочению деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов" – пояснил Ткаченко.

Государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии

Именно из-за Осипова, бывшего работника Миенко, Одесская киностудия подала иск в Минкульта, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако суд отказал в исковых требованиях,

– говорится в сообщении.

Ткаченко, на вопрос, согласовывал ли текст иска, ответил: "Нет". В 2018 году партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш. Он подтвердил заинтересованность в построении жилья "для съемочных групп" на территории Одесской киностудии.

Справка. Застройка территории киностудии была вне закона, пока Комитет по вопросам гуманитарной и информполитики не возглавил Ткаченко. В частности он одобрил проект закона, определяющий условия приватизации государственных киностудий. Впоследствии за него проголосовали 253 нардепа (большинство – от "Слуг народа").

Впоследствии Ткаченко признал "конфликт интересов" и именно из-за этого заявил, что продал свою долю Одесской киностудии. Покупатель – банкир Александр Морозов. Однако в декларации деньги от продажи не появились, не подтвердили их поступления и в НАЗК.

"При получении дохода – средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства", – заявил Ткаченко. Он также указал, что сумма договора является "коммерческой тайной".

Теперь такая сделка для Ткаченко может указывать на то, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец доли Ткаченко на время "конфликта интересов",

– предположили журналисты.

Расследование "Офшор95": коротко