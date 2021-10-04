Так, одним з героїв розслідування став нині покійний Петро Колбін – найкращий друг дитинства Путіна. Крім того, увагу журналістів привернула коханка очільника Кремля.

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З документів Pandora Papers можна зробити висновок, що частина майна президента Росії захована в Монако. Журналісти виявили зв'язок між апартаментами "близької подруги Путіна" Світлани Кривоногих у Монако з компанією, де обслуговувалися інші "друзі Путіна" Геннадій Тимченко та Петро Колбін.

Зверніть увагу! Всі троє вважаються людьми, що у різний час мали дуже близькі зв'язки з Путіним.

З документів випливає, що розкішні апартаменти в Монако з видом на гавань належать Світлані Кривоногих. Їх купили ще у 2003 році за 3,6 мільйона доларів. Мовиться про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star неподалік казино Monte Carlo.

Як показало досьє Pandora Papers, справами Кривоногих у Монако займалася компанія Moores Rowland. Як з'ясувала "Панорама", серед її клієнтів були та Тимченко, і нині покійний Колбін. Обоє потрапили під санкції США як представники найближчого оточення Путіна.

На прохання про коментар юристи Тимченко відповіли, що їхній клієнт ніколи не порушував закон, а представники Moores Rowland повідомили, що дуже ретельно проводять оцінку нових клієнтів і завжди діють в рамках встановлених правил.

Зв'язок Кривоногих та Путіна

Рік тому російське видання "Проєкт", яке Кремль визнав небажаною організацією і заборонив, називало Кривоногих матір'ю дочки Путіна, яка нібито народилася у 2003 році. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про Кривоногих неодноразово відповідав, що ніколи не чув про таку жінку.

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Також у російської частині розслідування фігурують: