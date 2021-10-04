Так, одним из героев расследования стал ныне покойный Петр Колбин – лучший друг детства Путина. Кроме того, внимание журналистов привлекла любовница главы Кремля.

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Из документов Pandora Papers можно сделать вывод, что часть имущества президента России спрятана в Монако. Журналисты обнаружили связь между апартаментами "близкой подруги Путина" Светланы Кривоногих в Монако с компанией, где обслуживались другие "друзья Путина" Геннадий Тимченко и Петр Колбин.

Обратите внимание! Все трое считаются людьми, которые в разное время имели очень близкие связи с Путиным.

Из документов следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих. Их купили еще в 2003 году за 3,6 миллиона долларов. Речь идет о квартире в жилом комплексе Monte Carlo Star недалеко от казино Monte Carlo.

Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснила "Панорама", среди ее клиентов были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба попали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.

На просьбу о комментарии юристы Тимченко ответили, что их клиент никогда не нарушал закон, а представители Moores Rowland сообщили, что очень тщательно проводят оценку новых клиентов и всегда действуют в рамках установленных правил.

Связь Кривоногих и Путина

Год назад российское издание "Проект", которое Кремль счел нежелательной организацией и запретил, называло Кривоногих матерью дочери Путина, которая якобы родилась в 2003 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о Кривоногих неоднократно отвечал, что никогда не слышал о такой женщине.

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Также в российской части расследования фигурируют: