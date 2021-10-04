У розслідування мовиться і про Президента України Володимира Зеленського, і про інших українських політиків. Але – далеко не тільки про них: фігурантами стали три сотні міністрів, суддів, мерів, представників великого бізнесу тощо.

Тут детальніше Офшор 95: журналісти випустили розслідування про бізнес Зеленського і його оточення

Найпримітніші фігуранти розслідування Pandora Papers

Упродовж одного дня матеріали на цю тему вийшли у:

The Guardian у Великій Британії ("Pandora Papers: найбільший в історії витік офшорних даних розкриває фінансові таємниці сильних світо цього").

The Washington Post у Сполучених Штатах Америки ("Pandora Papers. Мільярди, приховані багатіями").

Deutsche Welle у Німеччині ("Pandora Papers: Викрито таємні податкові схованки світових лідерів та знаменитостей").

BBC ("Pandora Papers: викриття прихованих багатств і таємних справ світових лідерів").

"Слідство.Інфо" в Україні ("Pandora Papers: українські політики й бізнесмени у новому офшорному витоку").

Та у багатьох інших. Розповімо про кількох найпримітніших світових лідерів, згаданих у розслідуваннях.

Йорданія, король Абдалла II

Король Йорданії Абдалла ІІ придбав 3 особняки на березі моря у США – в елітному районі Малібу в Каліфорнії. Витратив монарх на цю нерухомість 68 мільйонів доларів – причому через офшорні компанії.

Зауважимо, це сталося під час Арабської весни у 2010-х, коли в Йорданії відбувалися певні заворушення. Загалом же впродовж двох десятиліть у владі король придбав 15 будинків і квартир у США та Великій Британії.

Азербайджан, родина президента Ільхама Алієва

Родина президента Азербайджану Ільхама Алієва за кілька минулих років активно продавала нерухомість. Зокрема, у Великій Британії на суму у 400 мільйонів фунтів стерлінгів (540 мільйонів доларів). Що цікаво, один із об'єктів Алієвих купила Британська Корона – за 67 мільйонів фунтів.

Утім, азербайджанські можновладці нерухомість також і купували. Мовиться про 17 об'єктів у Великій Британії, один з яких – офіс за 33 мільйони фунтів для Гейдара Алієва (на момент покупки йому було 11 років, тепер вже – 24).

Чехія, прем'єр-міністр Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у 2009 році вдався до послуг офшорної інвестиційної компанії.

За її допомоги Бабіш придбав не абищо, а цілий замок – на півдні Франції. Його вартість – 22 мільйони доларів.

Кіпр, президент Нікос Анастасіадіс

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс заснував юридичну фірму, яку звинуватили у приховуванні активів російського мільярдера.

Утім, у фірмі кажуть, що нічого протизаконного не робили, а Анастасіадіс стверджує, що не брав участі в її справах, відколи став лідером опозиції у 1997.

Росія, президент Володимир Путін

Одразу зауважимо, що ім'я Володимира Путіна безпосередньо не фігурує у Pandora Papers.

Натомість там є численні близькі соратники глави Кремля – наприклад, друг дитинства Петро Колбін (нині покійний), і жінка, яку називають давньою коханкою Путіна та матір'ю його позашлюбної дитини.

Велика Британія, колишній глава уряду Тоні Блер

Глава уряду Великої Британії у 1997 – 2007 роках Тоні Блер та його дружина стали власниками будівлі за 8,8 мільйона доларів завдяки офшорній компанії.

Власне, саму цю компанію Блери придбали у родини міністра промисловості й туризму Бахрейну Заїда бін Рашида аль-Заяні. Навіщо? Щоб не платити податки за придбання нерухомості – мовиться ж про 400 тисяч доларів.

Марокко, принцеса Лалла Сальма

Марокканська принцеса Лалла Сальма стала власницею підставної компанії, яка купила будинок за 11 мільйонів доларів у престижному районі Лондона – біля Кенсінгтонського палацу.

У документах вказано, що Сальма купила цю нерухомість за гроші "марокканської королівської сім'ї". А свою професію у договорах так і вказала – "принцеса".

До слова: журналісти також розповіли про причетність до офшорів міністра з Пакистану Муніса Елахі, президента Кенії Ухуру Кеніяти, співачки Шакіри, моделі Клавдії Шифер, співаків Елтона Джона й Хуліо Іглесіаса та багатьох-багатьох інших.

Інші цікаві матеріали з розслідування – про Україну: