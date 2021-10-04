В расследование идет речь и о Президенте Украины Владимире Зеленском, и о других украинских политиках. Но – далеко не только о них: фигурантами стали три сотни министров, судей, меров, представителей крупного бизнеса и так далее.

Здесь подробнее Оффшор 95: журналисты выпустили расследования о бизнесе Зеленского и его окружения

Самые примечательные фигуранты расследования Pandora Papers

В течение одного дня материалы на эту тему вышли в:

The Guardian в Великобритании ("Pandora Papers: крупнейшая в истории утечка оффшорных данных раскрывает финансовые тайны сильных мира сего").

The Washington Post в Соединенных Штатах Америки ("Pandora Papers. Миллиарды, скрытые богачами").

Deutsche Welle в Германии ("Pandora Papers: Разоблачены тайные налоговые убежища мировых лидеров и знаменитостей").

BBC ("Pandora Papers: разоблачение скрытых богатств и тайных дел мировых лидеров").

" Слідство.Инфо " в Украине ("Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новой оффшорной утечке").

И во многих других. Расскажем о нескольких самых примечательных мировых лидерах, упомянутых в расследованиях.

Иордания, король Абдалла II

Король Иордании Абдалла II приобрёл 3 особняка на берегу моря в США – в элитном районе Малибу в Калифорнии. Потратил монарх на эту недвижимость 68 миллионов долларов – причем через оффшорные компании.

Заметим, это произошло во время Арабской весны в 2010-х, когда в Иордании были определенные беспорядки. В целом же в течение двух десятилетий во власти король приобрел 15 домов и квартир в США и Великобритании.

Азербайджан, семья президента Ильхама Алиева

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за несколько прошлых лет активно продавала недвижимость. В частности, в Великобритании на сумму в 400 миллионов фунтов стерлингов (540 миллионов долларов). Что интересно, один из объектов Алиевых купила Британская Корона – за 67 миллионов фунтов.

Впрочем, азербайджанская власть недвижимость также и покупала. Р ечь о 17 объектах в Великобритании, один из которых – офис за 33 миллиона фунтов для Гейдара Алиева (на момент покупки ему было 11 лет, теперь уже – 24).

Чехия, премьер-министр Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в 2009 году прибег к услугам оффшорной инвестиционной компании.

С ее помощью Бабиш приобрел не какую-то мелочь, а целый замок – на юге Франции. Его стоимость – 22 миллиона долларов.

Кипр, президент Никос Анастасиадис

Президент Кипра Никос Анастасиадис основал юридическую фирму, которую обвинили в сокрытии активов российского миллиардера.

Впрочем, в фирме говорят, что ничего противозаконного не делали, а Анастасиадис утверждает, что не участвовал в ее делах с тех пор как стал лидером оппозиции в 1997.

Россия, президент Владимир Путин

Сразу заметим, что имя Владимира Путина напрямую не фигурирует в Pandora Papers.

Зато там есть многочисленные близкие соратники главы Кремля – например, друг детства Петр Колбин (ныне покойный), и женщина, которую называют давней любовницей Путина и матерью его внебрачного ребенка.

Великобритания, бывший премьер Тони Блэр

Глава правительства Великобритании в 1997 – 2007 годах Тони Блэр и его жена стали владельцами здания за 8,8 миллиона долларов благодаря оффшорной компании.

Собственно, саму эту компанию Блэры приобрели у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бин Рашида аль-Заяни. Зачем? Чтобы не платить налоги за приобретение недвижимости – а речь о 400 тысячах долларов.

Марокко, принцесса Лалла Сальма

Марокканская принцесса Лалла Сальма стала обладательницей подставной компании, которая купила дом за 11 миллионов долларов в престижном районе Лондона – у Кенсингтонского дворца.

В документах указано, что Сальма купила эту недвижимость за деньги "марокканской королевской семьи". А свою профессию в договорах так и указала – "принцесса".

К слову: журналисты также рассказали о причастности к оффшорам министра из Пакистана Муниса Элахи, президента Кении Ухуру Кениаты, певицы Шакиры, модели Клаудии Шифер, певцов Элтона Джона и Хулио Иглесиаса и многих-многих других.

Другие интересные материалы по расследованию – об Украине: