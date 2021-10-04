В полиции отметили, что Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры не только в отношении премьер-министра, но и в отношении всех граждан Чехии, которые фигурируют в этом "деле".

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В Чехии проведут расследование в отношении премьера

Глава чешского правительства Андрей Бабиш есть в списке Pandora Papers. Журналисты-расследователи выяснили, что он в 2009 году через офшорную компанию купил замок во Франции стоимостью 22 миллиона долларов.

Этот инцидент правоохранители Чехии обещают детально расследовать.

Однако пока мы не будем предоставлять более подробную информацию,

– добавили в полиции.

К слову, Pandora Papers опубликованы данные о 300 чешских гражданах.

Что известно о Pandora Papers