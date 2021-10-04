В полиции отметили, что Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры не только в отношении премьер-министра, но и в отношении всех граждан Чехии, которые фигурируют в этом "деле".
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В Чехии проведут расследование в отношении премьера
Глава чешского правительства Андрей Бабиш есть в списке Pandora Papers. Журналисты-расследователи выяснили, что он в 2009 году через офшорную компанию купил замок во Франции стоимостью 22 миллиона долларов.
Этот инцидент правоохранители Чехии обещают детально расследовать.
Однако пока мы не будем предоставлять более подробную информацию,
– добавили в полиции.
К слову, Pandora Papers опубликованы данные о 300 чешских гражданах.
Что известно о Pandora Papers
- Это самое большое сотрудничество журналистов-расследователей за всю историю. Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов, среди них были и расследователи "Следствие.Инфо".
- В документах говорится о тайнах 35 текущих и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
- В Pandora Papers вспоминают по меньшей мере 1 500 и украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты, звезды. В частности, в материалах говорится о связи Зеленского и Коломойского на 40 миллионов долларов; о причастности владельца "Эпицентр" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму; о том, как Коломойский пытался через Ткаченко захватить Одесскую киностудию.