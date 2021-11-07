Після смерті вагітної, якій не зробили аборт, поляки масово вийшли на акції протесту

Тисячі людей у 70 містах Польщі вийшли на акцію протесту, щоб вшанувати пам'ять померлої 30-річної вагітної жінки Ізабели, якій лікарі не перервали вагітність. Люди на вулицях також закликали змінити закон, що фактично забороняє аборти в країні.

Акції відбулись в суботу, 6 листопада. Найбільше людей вийшли на вулиці у Варшаві.

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Тисячі людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, померлу внаслідок септичного шоку в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі,

– мовиться у повідомленні.

У Варшаві десятки тисяч громадян тримали фото померлої та скандували: "Жодної більше". Також вони вимагали, щоб влада пом'якшила законодавство щодо абортів.

Адвокатка родини померлої Йоланта Будзовська розповіла, що Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні.

У Варшаві на вулиці вийшли десятки тисяч людей

Gazeta Wyborcza написала, що люди у столиці Польщі спочатку зібрались біля Конституційного суду, де зачитали повідомлення загиблої жінки матері з лікарні.

Адкокатка раніше розповідала, що у повідомленнях з лікарні померла писала, що, за інформацією, яку їй надали лікарі, – "".

На акції пам'яті люди запалили свічки та ліхтарики на телефонах. Вони також увімкнули символічну пісню Sound of Silence, що дослівно перекладається як "Звук тиші" (саме її вмикали у пам'ять про вбитого Павла Адамовича, президента Гданська).

У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік. За словами адвокатки, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.

Люди вийшли на акцію в пам'ять про жінку та з вимогою змінити закон про аборти / Фото Gazeta Wyborcza, Poland On Air

Що відомо про смерть жінки

30-річна вагітна жінка потрапила в лікарню Пщина на 22 тижні вагітності. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. За словами адвокатки, лікарі цей факт підтвердили, як і вроджені вади плоду.

Утримувались (мовиться про медиків – 24 канал) від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов'язано з чинними нормами, що обмежують можливість легального аборту,

– заявила адвокатка.

22 вересня вагітна жінка померла менш ніж за 24 години в лікарні. Причина смерті – септичний шок.

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