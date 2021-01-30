У Польщі знову спалахнули масштабні протести через заборону абортів: фото, відео
У Польщі набула чинності постанова Конституційного суду, яка майже повністю забороняє аборти. Це призвело до масових демонстрацій. Тисячі людей вийшли на масові протести.
Джерело: Associated Press
Мітингувальники спочатку зібралися біля будівлі суду, а потім пройшли ходою до штаб-квартири панівної партії.
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Масові протести у Польщі проти заборони абортів
Протестувальники вигукували гасла на захист прав жінок на аборти. У Варшаві поліція затримала 3 людей, які нібито "вдерлися на територію Конституційного трибуналу". Організатори протесту повідомили, що правоохоронці також затримали одну з польських лідерок руху за права жінок.
Учасники акції протесту наголошували, що жінки мають вільно вирішувати, що саме робити зі своїм тілом. На одному з плакатів містився надпис "Заборона на аборти – дискримінація найбідніших".
Мовиться про те, що чимало польських жінок виїжджають за кордон, щоб зробити цю процедуру в інших країнах. Однак не всі можуть собі це дозволити.
У Польщі протестували проти заборони абортів: відео
Організатори вже оголосили, що масові акції будуть продовжуватися. Протестувальники навіть планують перекривати основні дороги у Варшаві.
Наступний масштабний протест заплановано на суботу, 30 січня.
Протест проти заборони абортів у Польщі / Фото AP, Getty images, EPA
Що відомо про заборону абортів у Польщі
- Рішення про заборону абортів було ухвалене Конституційним судом ще 22 жовтня 2019 року. Винятками могли бути лише випадки зґвалтування, інцесту або якщо плід може загрожувати життю матері.
- Відповідне рішення мало набути чинності ще 2 листопада, проте його було відтерміновано саме через масові демонстрації.
- Суспільство обурилося таким рішенням уряду. Жителі Польщі вийшли на масштабні протести. В листопаді під час такої акції протесту поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і силу.
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