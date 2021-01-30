В Польше вступило в силу постановление Конституционного суда, которое почти полностью запрещает аборты. Это привело к массовым демонстрациям. Тысячи людей вышли на массовые протесты.

Источник: Associated Press

Митингующие сначала собрались у здания суда, а затем прошли маршем к штаб-квартире правящей партии.

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Массовые протесты в Польше против запрета абортов

Протестующие выкрикивали лозунги в защиту прав женщин на аборты. В Варшаве полиция задержала 3 человек, которые якобы "ворвались на территорию Конституционного трибунала". Организаторы протеста сообщили, что правоохранители также задержали одну из польских лидеров движения за права женщин.

Участники акции протеста отмечали, что женщины должны свободно решать, что именно делать со своим телом. На одном из плакатов содержалась надпись "Запрет на аборты – дискриминация самых бедных".

Речь идет о том, что многие польские женщины выезжают за границу, чтобы сделать эту процедуру в других странах. Однако не все могут себе это позволить.

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Организаторы уже объявили, что массовые акции будут продолжаться. Протестующие даже планируют перекрывать основные дороги в Варшаве.

Следующий масштабный протест запланирован на субботу, 30 января.

Протест против запрета абортов в Польше / Фото AP, Getty images, EPA

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