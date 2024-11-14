Фактор Трампа: Південна Корея може переглянути рішення щодо військової допомоги Україні

Перемога Дональда Трампа на виборах у США сприяє тому, що Південна Корея може переглянути можливість прямого постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це рішення вплине на хід війни.

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Анонімний чиновник, посилаючись на конфіденційний характер обговорень, що тривають повідомив, що адміністрація президента Юн Сок Йола зіткнулася з необхідністю враховувати позицію новообраного президента США, оскільки вона розглядає можливість зміни своєї довготривалої політики відмови від летальної допомоги Києву.

Сеул може змінити рішення

Інший чиновник зазначив, що Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн. За його словами, тепер Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

"Було б досить незручно, якби Південна Корея, яка не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп повернеться в Білий дім і спробує вийти з конфлікту", – зазначив Кім Чжун, професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі,

Офіс президента заявив, що в уряді розглянуть усі сценарії військової співпраці Росії та Північної Кореї після розгортання військ Пхеньяном і ухвалить контрзаходи.

Роль участі військових КНДР у війні

Сеул довгий час намагався протистояти закликам західних союзників задіяти його величезні військові запаси і безпосередньо відправляти зброю чи боєприпаси в Україну, натомість допомагати Києву за допомогою нелетальної допомоги. Однак розміщення Північною Кореєю до 12 тисяч військовослужбовців на Росії змінило цю позицію.

Юн Сок Йоль заявив, що пряма участь Пхеньяну у конфлікті становить загрозу безпеці його країни.

"Ми не виключаємо можливість надання озброєнь", – заявив він минулого тижня. При цьому уточнив, якщко буде прийнято рішення про наданняя зброї, то йтиметься передусім про оборонну зброю.

Постачання зброї до Києва означатиме потужну підтримку України. Це також може принести користь південнокорейському бізнесу, якщо той буде залучений у повоєнному відновленні України.

Виданням пише, що рішення про надання зброї Києву, найімовірніше вітала б адміністрація Байдена, але не зрозуміло, як відреагує команда Трампа.

Це значно допоможе Україні

Президент України Володимир Зеленський збирається переконати Південну Корею переглянути позицію на свою користь. Південна Корея має величезні запаси 155-міліметрових артилерійських снарядів, які є стандартом НАТО, ці снаряди використовує на полі бою з росіянами Україна.

США та Південна Корея неодноразово звинувачували Кіма у відправленні боєприпасів та балістичних ракет для допомоги Путіну у війні в Україні. Ідеться про близько 8 мільйонів снарядів.

Обережність Сеула у постачанні зброї частково зумовлена побоюваннями перетворити Росію на свого ворога. Раніше в Кремлі пригрозили "наслідками безпеки" для Південної Кореї, якщо вона поставить зброю в Україну.

Кім і Путін підняли ставки у червні, відродивши пакт часів Холодної війни, погодившись підтримувати одна одну у разі нападу.

Чиновники в Сеулі продемонстрували, що можуть схвалити прямі постачання зброї, якщо Північна Корея отримає технологію, яка розширить її можливості для виробництва зброї масової поразки. Путін своєю чергою заявив, що не виключає передачу Кіму високоточної зброї у відповідь на західну військову допомогу Україні.