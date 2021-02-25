Як працюють санкції США і що чекає на "Північний потік-2"

Економічної доцільності у "Північному потоці-2", як би не було шкода визнавати Кремлю, немає.

Перша ластівка

Перша "ластівка" від учасників консорціуму "Північного потоку-2": німецька компанія з видобутку природного газу і сирої нафти Wintershall Dea, яка є однією із п'яти учасників проєкту, заявила про завершення фінансування "Північного потоку-2" через санкції США. Компанія вклала у проєкт 730 мільйонів євро, про що йдеться у її річному звіті. Подальші виплати не плануються.

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Ну і ви пригадуєте, як у липні 2020 року польський антимонопольний регулятор UOKiK офіційно оштрафував "Газпром" за ненадання інформації щодо будівництва "Північного потоку-2" на суму близько 57 мільйона доларів. Пізніше, у жовтні, UOKiK наклав загальний штраф на учасниць проєкту в розмірі 100 млн доларів, а на "Газпром" – в розмірі 7,6 мільярда доларів, зобов'язавши припинити контракти з фінансування "Північного потоку-2".

А все чому? Бо у 2017 році, незважаючи на відсутність згоди на створення спільного підприємства, шість компаній-учасників консорціуму "Північний потік-1" уклали ряд угод про фінансування "Північного потоку-2".

Пора виходити

Сьогодні ринок газу розвивається дуже активно. Інвестиції за останні роки в інші трубопроводи, термінали для імпорту LNG та інтерконектори в Європі вже забезпечили достатньо поставок для задоволення енергетичних потреб Європи. Економічної доцільності у "Північному потоці-2", як би не було шкода визнавати Кремлю, немає.

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Чекаємо рішення інших учасників консорціуму. Пора виходити.