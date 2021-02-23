Доповідь про санкції – не кінець: США готові впровадити нові заходи щодо "Північного потоку-2"
Нещодавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північному потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона. За необхідності – впровадять нові заходи.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це заявив на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс. За його словами, доповідь, яку представили Конгресу – не кінець історії, а черговий її розділ.
До теми Бояться санкцій США: 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2"
Ми продовжимо стежити за ситуацією, оцінювати її. І в разі, якщо знадобляться додаткові політичні заходи, ми без вагань приймемо їх,
– зазначив Прайс.
У доповіді також перерахували й інші організації, які вже припинили свою роботу щодо "Північного потоку-2". Водночас в ньому немає жодних німецьких або інших європейських організацій.
"Простіше кажучи, сьогоднішні санкції – абсолютно неадекватні", - заявив член комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Майкл Мак-Кол.
Ріш розчарований доповіддю
Член комітету з міжнародних відносин Сенату Джим Ріш заявив, що глибоко стурбований і розчарований:
- доповіддю Держдепартаменту про діяльність "Північного потоку-2";
- його рішенням відмовитися від додаткових санкцій щодо інших суб'єктів, які беруть участь в цьому будівництві.
Він підкреслив, що компанії, які не охоплені доповіддю Держдепу, наразі активно підтримують будівництво "Північного потоку-2".
Коротко про "Північний потік-2"
- Через санкції Сполучених Штатів Америки Росія вже припиняла будівництво "Північного потоку-2", але наприкінці грудня роботи відновили.
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау опублікували спільне звернення до Байдена. В ньому вони попросили зупинити роботу трубопроводу.
- Водночас оператор "Північного потоку-2" попросив терміново дозволити йому роботи у водах Німеччини.
Поділитися новиною