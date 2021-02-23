Нещодавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північному потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона. За необхідності – впровадять нові заходи.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс. За його словами, доповідь, яку представили Конгресу – не кінець історії, а черговий її розділ.

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Ми продовжимо стежити за ситуацією, оцінювати її. І в разі, якщо знадобляться додаткові політичні заходи, ми без вагань приймемо їх,

– зазначив Прайс.

Нагадаємо! Раніше повідомлялося, що у своїй доповіді, представленому Конгресу США, Держдеп перерахував до списку для можливих санкцій щодо "Північному потоку-2" російське судно "Фортуна" і його власника – компанію "КВТ-Рус". Проти них вже діють обмежувальні заходи, які ввели під час каденції Дональда Трампа.

У доповіді також перерахували й інші організації, які вже припинили свою роботу щодо "Північного потоку-2". Водночас в ньому немає жодних німецьких або інших європейських організацій.

"Простіше кажучи, сьогоднішні санкції – абсолютно неадекватні", - заявив член комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Майкл Мак-Кол.

Ріш розчарований доповіддю

Член комітету з міжнародних відносин Сенату Джим Ріш заявив, що глибоко стурбований і розчарований:

доповіддю Держдепартаменту про діяльність "Північного потоку-2";

його рішенням відмовитися від додаткових санкцій щодо інших суб'єктів, які беруть участь в цьому будівництві.

Він підкреслив, що компанії, які не охоплені доповіддю Держдепу, наразі активно підтримують будівництво "Північного потоку-2".