Лукашенко хоче відкупитися від Путіна, – політолог

Росія серйозно налаштована втягнути у війну Білорусь. До відкритої агресії проти України Александр Лукашенко не готовий, але може виготовляти важке озброєння для росіян.

Про це наживо 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Підтримку Білорусі він вважає страшнішою для України, ніж підтримку КНДР чи будь-якої іншої держави.

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У ЗМІ з'являється інформація, що Владімір Путін і Александр Лукашенко хочуть створити спільне воєнне угрупування. Але в Лукашенка є інший план, як безпосередньо не вступати у війну.

В чому полягає відкуп Лукашенка

За словами Юнуса, Лукашенко збирається відкупитись від Путіна тим, що планує перетворити територію Білорусі на військово-промисловий комплекс (ВПК), адже цього не вдається зараз зробити на території Росії.

В розумінні Лукашенка, так він економічно виграє і зуміє ще трохи протриматися, щоб безпосередньо не втягуватися у війну,

– додав політолог.

Юнус переконаний, що Путін може "прибрати" Лукашенка в будь-який момент. Поки що йому це не вигідно, адже іншого такого в Білорусі він не знайде. Проте Путін може використовувати сповна територію Білорусі, спочатку він окупував її у воєнному сенсі, тепер хоче і в економічному. Тепер він хоче, щоб всі можливості ВПК Білорусі працювали на війну, зазначив політолог.

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Україна має правильно попереджати Білорусь

З боку України повинні бути відправлені правильні меседжі у Білорусь, переконаний політолог. Бо все, що є загрозою для України, причиною бомбардувань – стане конкретною мішенню.

Якщо ви (Україна – 24 канал) бомбить військову інфраструктуру в Курській та Білогородській області, то коли виникне необхідність, вони повинні розуміти, ви будете бомбити і цю територію,

– зазначив політолог.

Такі меседжі потрібно відправляти, щоб це розумів білоруський народ і білоруські генерали, акцентував Юнус. Він вважає, що в Білорусі не така ситуація, як в Росії, білоруський народ не настільки зомбований, як російський. В інтересах України зробити так, щоб хоч один генерал повстав, і цього буде достатньо.

"Їм потрібен лише один момент, щоб перебороти цей страх, як 19 серпня 1991 року. Протягом трьох днів страх в людей зник", – згадав Юнус.

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