Лукашенко хочет откупиться от Путина, – политолог

Россия серьезно настроена втянуть в войну Беларусь. К открытой агрессии против Украины Александр Лукашенко не готов, но может производить тяжелое вооружение для россиян.

Об этом вживую 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Поддержку Беларуси он считает более страшной для Украины, чем поддержку КНДР или любого другого государства.

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В СМИ появляется информация, что Владимир Путин и Александр Лукашенко хотят создать общую военную группировку. Но у Лукашенко есть другой план, как напрямую не вступать в войну.

В чем состоит откуп Лукашенко

По словам Юнуса, Лукашенко собирается откупиться от Путина тем, что планирует превратить территорию Беларуси в военно-промышленный комплекс (ВПК), ведь этого не удается сейчас сделать на территории России.

В понимании Лукашенко так он экономически выиграет и сумеет еще немного продержаться, чтобы непосредственно не втягиваться в войну,

– добавил политолог.

Юнус убежден, что Путин может "убрать" Лукашенко в любой момент. Пока что ему это не выгодно, ведь другого такого в Беларуси он не найдет. Однако Путин может использовать полностью территорию Беларуси, сначала он оккупировал ее в военном смысле, теперь хочет и в экономическом. Теперь он хочет, чтобы все возможности ВПК Беларуси работали на войну, отметил политолог.

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Украина должна правильно предупреждать Беларусь

Со стороны Украины должны быть отправлены правильные месседжи к Беларуси, убежден политолог. Потому что все, что представляет угрозу Украине, является причиной бомбардировок – станет конкретной мишенью.

Если вы (Украина – 24 канал) бомбите военную инфраструктуру в Курской и Белогородской области, то когда возникнет необходимость, они должны понимать, вы будете бомбить и эту территорию,

– отметил политолог.

Такие месседжи нужно отправлять, чтобы понимал белорусский народ и белорусские генералы, акцентировал Юнус. Он считает, что в Беларуси не такая ситуация, как в России, белорусский народ не столь зомбирован, как русский. В интересах Украины сделать так, чтобы хоть один генерал восстал, и этого будет достаточно.

"Им нужен только один момент, чтобы преодолеть этот страх, как 19 августа 1991 года. В течение трех дней страх у людей исчез", – вспомнил Юнус.

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