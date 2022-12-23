Об этом вживую 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Поддержку Беларуси он считает более страшной для Украины, чем поддержку КНДР или любого другого государства.

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В СМИ появляется информация, что Владимир Путин и Александр Лукашенко хотят создать общую военную группировку. Но у Лукашенко есть другой план, как напрямую не вступать в войну.

В чем состоит откуп Лукашенко

По словам Юнуса, Лукашенко собирается откупиться от Путина тем, что планирует превратить территорию Беларуси в военно-промышленный комплекс (ВПК), ведь этого не удается сейчас сделать на территории России.

В понимании Лукашенко так он экономически выиграет и сумеет еще немного продержаться, чтобы непосредственно не втягиваться в войну,

– добавил политолог.

Юнус убежден, что Путин может "убрать" Лукашенко в любой момент. Пока что ему это не выгодно, ведь другого такого в Беларуси он не найдет. Однако Путин может использовать полностью территорию Беларуси, сначала он оккупировал ее в военном смысле, теперь хочет и в экономическом. Теперь он хочет, чтобы все возможности ВПК Беларуси работали на войну, отметил политолог.

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Украина должна правильно предупреждать Беларусь

Со стороны Украины должны быть отправлены правильные месседжи к Беларуси, убежден политолог. Потому что все, что представляет угрозу Украине, является причиной бомбардировок – станет конкретной мишенью.

Если вы (Украина – 24 канал) бомбите военную инфраструктуру в Курской и Белогородской области, то когда возникнет необходимость, они должны понимать, вы будете бомбить и эту территорию,

– отметил политолог.

Такие месседжи нужно отправлять, чтобы понимал белорусский народ и белорусские генералы, акцентировал Юнус. Он считает, что в Беларуси не такая ситуация, как в России, белорусский народ не столь зомбирован, как русский. В интересах Украины сделать так, чтобы хоть один генерал восстал, и этого будет достаточно.

"Им нужен только один момент, чтобы преодолеть этот страх, как 19 августа 1991 года. В течение трех дней страх у людей исчез", – вспомнил Юнус.

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