Об этом вживую 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Поддержку Беларуси он считает более страшной для Украины, чем поддержку КНДР или любого другого государства.
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В СМИ появляется информация, что Владимир Путин и Александр Лукашенко хотят создать общую военную группировку. Но у Лукашенко есть другой план, как напрямую не вступать в войну.
В чем состоит откуп Лукашенко
По словам Юнуса, Лукашенко собирается откупиться от Путина тем, что планирует превратить территорию Беларуси в военно-промышленный комплекс (ВПК), ведь этого не удается сейчас сделать на территории России.
В понимании Лукашенко так он экономически выиграет и сумеет еще немного продержаться, чтобы непосредственно не втягиваться в войну,
– добавил политолог.
Юнус убежден, что Путин может "убрать" Лукашенко в любой момент. Пока что ему это не выгодно, ведь другого такого в Беларуси он не найдет. Однако Путин может использовать полностью территорию Беларуси, сначала он оккупировал ее в военном смысле, теперь хочет и в экономическом. Теперь он хочет, чтобы все возможности ВПК Беларуси работали на войну, отметил политолог.
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Украина должна правильно предупреждать Беларусь
Со стороны Украины должны быть отправлены правильные месседжи к Беларуси, убежден политолог. Потому что все, что представляет угрозу Украине, является причиной бомбардировок – станет конкретной мишенью.
Если вы (Украина – 24 канал) бомбите военную инфраструктуру в Курской и Белогородской области, то когда возникнет необходимость, они должны понимать, вы будете бомбить и эту территорию,
– отметил политолог.
Такие месседжи нужно отправлять, чтобы понимал белорусский народ и белорусские генералы, акцентировал Юнус. Он считает, что в Беларуси не такая ситуация, как в России, белорусский народ не столь зомбирован, как русский. В интересах Украины сделать так, чтобы хоть один генерал восстал, и этого будет достаточно.
"Им нужен только один момент, чтобы преодолеть этот страх, как 19 августа 1991 года. В течение трех дней страх у людей исчез", – вспомнил Юнус.
О партнерстве России и Беларуси: подробнее
- По словам Подоляка, Лукашенко постоянно хочет "отпетлять" от участия в этой войне.
- 19 декабря глава Кремля Владимир Путин прибыл с визитом к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. После встречи в Минске Беларусь получила от России комплекс С-400.
- Россия передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".
- Россияне размещают в Беларуси свои ракеты и авиацию. На спутниковом снимке аэродрома в Мачулищах видно, что там дислоцируются МиГ-31К, А-50 и 20 вертолетов.