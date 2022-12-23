Про це наживо 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Підтримку Білорусі він вважає страшнішою для України, ніж підтримку КНДР чи будь-якої іншої держави.

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У ЗМІ з'являється інформація, що Владімір Путін і Александр Лукашенко хочуть створити спільне воєнне угрупування. Але в Лукашенка є інший план, як безпосередньо не вступати у війну.

В чому полягає відкуп Лукашенка

За словами Юнуса, Лукашенко збирається відкупитись від Путіна тим, що планує перетворити територію Білорусі на військово-промисловий комплекс (ВПК), адже цього не вдається зараз зробити на території Росії.

В розумінні Лукашенка, так він економічно виграє і зуміє ще трохи протриматися, щоб безпосередньо не втягуватися у війну,

– додав політолог.

Юнус переконаний, що Путін може "прибрати" Лукашенка в будь-який момент. Поки що йому це не вигідно, адже іншого такого в Білорусі він не знайде. Проте Путін може використовувати сповна територію Білорусі, спочатку він окупував її у воєнному сенсі, тепер хоче і в економічному. Тепер він хоче, щоб всі можливості ВПК Білорусі працювали на війну, зазначив політолог.

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Україна має правильно попереджати Білорусь

З боку України повинні бути відправлені правильні меседжі у Білорусь, переконаний політолог. Бо все, що є загрозою для України, причиною бомбардувань – стане конкретною мішенню.

Якщо ви (Україна – 24 канал) бомбить військову інфраструктуру в Курській та Білогородській області, то коли виникне необхідність, вони повинні розуміти, ви будете бомбити і цю територію,

– зазначив політолог.

Такі меседжі потрібно відправляти, щоб це розумів білоруський народ і білоруські генерали, акцентував Юнус. Він вважає, що в Білорусі не така ситуація, як в Росії, білоруський народ не настільки зомбований, як російський. В інтересах України зробити так, щоб хоч один генерал повстав, і цього буде достатньо.

"Їм потрібен лише один момент, щоб перебороти цей страх, як 19 серпня 1991 року. Протягом трьох днів страх в людей зник", – згадав Юнус.

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