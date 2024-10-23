В Одесі батько бив донечку за те, що вона кричала і погано їла: немовля у реанімації
В Одесі поліцейські затримали чоловіка за побиття малесенької доньки. Дитина 2,5 місяців у лікарні у важкому стані.
Про це повідомили у поліції Одеської області. З'ясувалося, що чоловік бив доньку, таким чином "заспокоюючи її".
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В Одесі чоловік бив своїх дітей
Вночі 22 жовтня до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні доправили 2,5 місячну дитину.
Наразі встановлено, що 27-річний батько дратувався і бив донечку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб "заспокоюючи" її. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, і мати викликала "швидку". Зі слів 24-річної жінки, стати чоловіку на заваді вона боялася,
– повідомили у поліції.
Місцеві пабліки вказують, що у немовля діагностували кому, крововилив мозку, набряк мозку, забій легень та переломи ребер.
Подружжя раніше не потрапляло у поле зору правоохоронці і служби у справах дітей. Окрім доньки, пара має дворічного сина, якого чоловік, попередньо, також би. Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.
Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні донечки. Батьку дитини загрожує до 8 років позбавлення волі. У суді проситимуть для чоловіка обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловіка, що бив своїх дітей, затримали / фото Національної поліції