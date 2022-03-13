Почалась 2 фаза психологічної війни: як її перемогти та коли почнеться наступна

Речник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що настав другий етап психологічного надлому. Нині – 18 день війни, і ці випробування важко переносити навіть підготовленим людям, не кажучи про звичайних цивільних.

Якщо до умов війни додати нашу фізіологію, занепокоєння, відсутність сну, зміну звичок тощо, то не дивно, що загальний дух почне "просідати".

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Арестович попередив, що наразі українці почали "просідати". Це цілком нормально в умовах війни, але з цим станом можна і потрібно боротися.

Я хочу вас попередити, що ви почали просідати. Для деяких людей, схильних до самоаналізу, це помітно, але для більшості – ні. І я спішу вас попередити,

– заявив Арестович.

В чому проявляється 2-га фаза психологічної війни:

у зневірі,

розчаруванні,

у зневірі до перспективи перемоги, адекватності дій влади тощо.

Тут є 2 аспекти. Перший – інформаційно-психологічна операція супротивника, а другий – особиста психологічна війна.

Перший аспект

Ворог прагне розірвати зв'язок між народом і владою, щоб українці зневірились у здатності командування, у здатності влади адекватно оборонятися тощо. Зневіра – одна з головних цілей ворога.

Звісно, у нас в країні є багато недоліків. І раніше з ними розбиралися, і зараз розбираються, і будуть розбиратися. Не буває ідеальних країн, тим паче які ведуть війну. Людство в принципі не ідеальне, а під час війни й поготів.

Численні помилки є, звісно, про них треба інформувати, на них треба реагувати. Ми їх збираємо, реагуємо. Але треба розуміти, що зробити так, щоб народ перестав вірити владі, а влада перестала вірити народу – це ціль, про яку наші вороги мріють,

– підкреслив Арестович.

Тут потрібно зробити простий вибір. На війні все чорно-біле – ви або за, щоб вороги досягнули своєї цілі, або проти.

Моя пропозиція така: ви збираєте інформацію про те, де щось не так, можна мене тегати у фейсбуці або іншими способами. Я все читаю, доношу вищому керівництву країни. Й ми будемо реагувати відповідно,

– пообіцяв речник ОП.

Він пояснив, що як тільки окремі душі або політики починають розводити "зраду", людина мимовільно обирає ту сторону, яка дає противнику досягнути своєї цілі у психологічній атаці.

Типовий приклад, як Арахамія та Подоляк сфотографувалися на полігоні в Яворові. Це було 6 числа, полігон цей величезний і дуже добре відомі всі точки, місця і так далі. Нині противник завдав удару і дехто з опозиційних політиків радісно погнав разом з російськими службами психологічної боротьби про те, що росіяни нібито вдарили через те, що наші там сфотографувались. Звісно, звідки Росії знати, що там є Яворівський полігон і що туди йде допомога. Це політика,

– навів приклад Арестович.

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Другий аспект

Другий аспект полягає в нашому психологічному стані. Є така річ, яка називається вольовий конфлікт. В момент вибору лінії внутрішньої та зовнішньої поведінки в цей центр б'ють спеціалісти противника або та паразитарна частина людської душі, яка хоче, щоб людина просіла, розчарувалась, поплила.

Цей вибір робить кожен із нас. Так, війна та випробування вимотують, і всі чекають, коли це все закінчиться. Але не час розкисати, адже далі буде 3 фаза і вона буде ще страшнішою. Вона обов'язково настане незалежно від досягнень на полі бою та результатів переговорів. Вона прийде навіть в тому випадку, якщо Росія вирішить раптово здатися та повернути нам усе.

У цей момент потрібно стати суворішим до себе і зайнятись легким самоаналізом – дивитися за собою, чи не поплив я. Від того, що ви попливете, не буде краще нікому. А особливо вам. Психологія відзначиться на фізіології, соціальних контактах. Починається це все з програшу вольового конфлікту,

– розповів Арестович.

Як з цим боротися

Вольовий конфлікт ми програємо тоді, коли вирішуємо повірити в новини раніше, ніж встигли їх перевірити. Коли з усіх версій можливих подій обираємо найгіршу, наприклад: "влада кинула Маріуполь" або "вони спеціально замовчують інформацію про полк Азов".

Кожного разу, коли ви вірите і розганяєте чорні версії, ви програли. Кожного разу коли ви не розігнали інформацію, а перевірили її й повірили в краще, ви виграли.

Ще один важливий момент – побутовий. Кожна перемога вкидає в кров гормони успіху. Тож попри ваш моральний стан важливо щодня планувати маленькі події – коли ви виконуєте ці контрольні точки, мозок зараховує це як успіх. А як тільки ви починаєте думати погано, вам теж починає бути погано. Не допускайте цього, адже ще буде дуже багато випробувань.

Головний закон піхоти – кожен помирає на самотності. Смерть – це завжди сам на сам. І смерть, горе, розруха, печаль, психологічний тиск – кожен повинен виграти цю війну віч-на-віч. Хоча ми всі тут, ми разом. Відчуйте, що всі ми разом і відчуваємо одні й ті ж проблеми. І хоч кожен помирає наодинці, підтримувати одне одного ми можемо разом. Відчуйте цю підтримку,

– сказав речник ОП.

Наразі кожен з нас зараз поєднаний невидимими нитками й вибирає біле або чорне. Обирайте біле, турбуйтеся про інших, перемагайте внутрішню війну, як би важко не було. Адже буде ще важче.

Арестович прогнозує, що приблизно на 21 – 27 день війни почнеться третя фаза, яка буде ще важчою. Але пам'ятайте, що нас мільйони. І кожен з нас повинен обирати світле – і не один раз, а кожен раз, коли приходять сумніви, втома та тривога.

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