Олексій Арестович зазначив, що українські військові завдали артилерійських та авіаційних ударів по позиціях противника. Після чого окупанти за допомогою стратегічних літаків випустили ракети у напрямку Львівщини. Про це радник президента заявив у ранковому зверненні, повідомляє 24 канал.

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За словами Олексія Арестовича, за допомогою авіації росіяни випустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря. Вони, зокрема, полетіли у напрямку полігону на Львівщині.

Наші війська наносили нічні удари по противнику – артилерійський, авіаційний, противник вдався до ударів у відповідь, зокрема у районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами,

– заявив Арестович.

Радник президента зазначив, що кількість жертв та постраждалих уточнюють. Нагадаємо, що у Львівській ОВА заявили про 35 загиблих та 134 поранених унаслідок авіаудару по Яворівському полігону.

Брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео