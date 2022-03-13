Алексей Арестович отметил, что украинские военные нанесли артиллерийские и авиационные удары по позициям противника. После чего оккупанты с помощью стратегических самолетов выпустили ракеты в направлении Львовщины. Об этом советник президента заявил в утреннем обращении, сообщает 24 канал.

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По словам Алексея Арестовича, с помощью авиации россияне выпустили крылатые ракеты из акватории Черного моря. Они, в частности, полетели в направлении полигона на Львовщине.

Наши войска наносили ночные удары по противнику – артиллерийский, авиационный, противник прибег к ответным ударам, в частности в районе Львовщины. Стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами,

– заявил Арестович.

Советник президента отметил, что количество жертв и пострадавших уточняют. Напомним, что во Львовской ОВА заявили о 35 погибших и 134 раненых в результате авиаудара по Яворовскому полигону.

Брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео