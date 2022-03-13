Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал. Для врага такая информация может стать разведданными.

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"Прошу блоггеров и активных пользователей Интернета самостоятельно не публиковать и не показывать совершенные разрушения. Для кого-то эта информация нужна, а для кого-то это разведданные", – подчеркнул глава ОВА.

Для того чтобы враг не видел разрушений, Козицкий призвал не размещать самостоятельно ни фото, ни видео с Яворовского полигона до предоставления официальной информации.

Все это является возможной аналитикой для врагов,

– добавил глава ОВА.

Брифинг Максима Козицкого касательно удара по Яворовскому полигону: смотрите видео