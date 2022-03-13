О потерях среди украинцев в результате циничной атаки россиян на полигон во Львовской области рассказал на пресс-конференции председатель областной военной администрации Максим Козицкий, передает 24 канал.

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Есть много жертв и пострадавших в результате атаки на Львовщину

Сейчас 57 человек травмированы и поражены и находятся в больнице, 9 Героев, по официально подтвержденным данным, – погибли,

– сообщил Козицкий.

По словам главы ОВА, пострадали не только военные, но и гражданское население.

Захватчики атаковали Львовщину, по предварительной информации, из российского Саратова. Враг выпустил более 30 ракет. Сработала система противовоздушной обороны, поэтому определенное количество ракет удалось сбить.

Под удар попал Яворовский полигон. На месте работают спасатели, они осуществляют разбор обломков.

Козицкий призвал украинцев не распространять в сети фото, видео разрушений.

Атака россиян на Яворовский полигон: что известно

Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине.

Максим Козицкий об обстреле Яворовского полигона: смотрите видео