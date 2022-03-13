Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал. Для ворога така інформація може стати розвідданими.

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"Прошу блогерів та активних користувачів Інтернету самостійно не публікувати та не показувати здійснених руйнувань. Для когось ця інформація потрібна, а для когось – це розвіддані", – наголосив глава ОВА.

Для того, щоб ворог не бачив руйнувань, Козицький закликав не розміщувати самостійно ані фото, ані відео з Яворівського полігону до надання офіційної інформації.

Усе це є можливою аналітикою для ворогів,

– додав глава ОВА.

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