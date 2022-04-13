З початку війни ООН зафіксувала 1 892 смерті та 2 558 випадків поранень цивільних українців

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1892 випадки загибелі та 2558 випадків поранень цивільного населення України. Загалом кількість жертв складає 4550 осіб.

Таку інформацію повідомили у щоденному зведенні Управління Верховного комісара ООН з прав людин.

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Серед убитих: 478 чоловіків, 308 жінок, 30 дівчаток та 52 хлопчики, а також 71 дитина та 953 дорослих, стать яких наразі не встановлена.

Серед поранених: 291 чоловік, 219 жінок, 51 дівчинка та 51 хлопчик, а також 144 дитини та 1802 дорослих, стать яких наразі не встановлена.

За даними ООН, велика кількість смертей так поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження. Серед причин жертв війни проти України – обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В ООН зазначили, що фактичні цифри жертв значно вищі, оскільки неможливо зараз отримати інформацію з окупованих територій або місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Ще багато звітів усе ще очікують підтвердження.

Серед таких міст – Маріуполь та Волноваха, Ізюм тощо, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Цифри надані з тих територій додатково підтверджуються, але наразі не включені у вищенаведену статистику.

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