Початок військового перевороту в М'янмі потрапив на відео танців вчительки фізкультури

2 лютого 2021 , 13:59
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У понеділок, 1 лютого, у М'янмі стався військовий переворот. У країні оголосили надзвичайний стан. Початок цього перевороту випадково потрапив на відео вчительки фізкультури, яка займається аеробікою.

Джерело: фейсбук Хінг Хнін Вай

Вчителька фізкультури Хінг Хнін Вай (Khing Hnin Wai) записувала відео з вправами під музику. В цей на задньому фоні була перекрита дорога до парламенту. В один момент туди під'їхали автомобілі з військовими. Саме так і розпочався військовий переворот у М'янмі, внаслідок якого було затримано деяких керівників уряду, включно з президентом Він М'їном і державним радником Аун Сан Су Чжі. Владу в державі головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаїну.

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Відео Хінг Хнін Вай одразу стало вірусним. Але до нього було чимало запитань. Дехто вважав, що це відео є фейком. Особливо через тінь.

Однак згодом Хінг Хнін Вай виклала й інші відео, які вона записувала з цього місця протягом 11 місяців. Це вона робила для того, щоб інші люди на карантині могли займатися фізичними вправами. Також вона готувала до змагань.

Розслідувач з Bellingcat Арік Толер теж підтвердив ймовірну правдивість відео.

Військовий переворот у М'янмі: що відомо

  • Військовий переворот у М'янмі стався 1 лютого.
  • Сталося це після загальних виборів в країні в листопаді 2020 року. На них переконливу перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".
  • Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.
  • 1 лютого солдати затримали президента Він М'їна та Аун Сан Су Чжі.
  • Після цього влада перейшла до віцепрезидента М'їн Шве.
  • У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану. У документі також мовиться, що влада у М'янмі передадуть головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаїну.
  • Дипломати рекомендують людям утриматися від подорожей до М'янми.