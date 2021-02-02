Початок військового перевороту в М'янмі потрапив на відео танців вчительки фізкультури

У понеділок, 1 лютого, у М'янмі стався військовий переворот. У країні оголосили надзвичайний стан. Початок цього перевороту випадково потрапив на відео вчительки фізкультури, яка займається аеробікою.

Джерело: фейсбук Хінг Хнін Вай

Вчителька фізкультури Хінг Хнін Вай (Khing Hnin Wai) записувала відео з вправами під музику. В цей на задньому фоні була перекрита дорога до парламенту. В один момент туди під'їхали автомобілі з військовими. Саме так і розпочався військовий переворот у М'янмі, внаслідок якого було затримано деяких керівників уряду, включно з президентом Він М'їном і державним радником Аун Сан Су Чжі. Владу в державі головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаїну.

Дізнайтеся більше Військовий переворот у М'янмі: як країну знищують конфлікти

Відео Хінг Хнін Вай одразу стало вірусним. Але до нього було чимало запитань. Дехто вважав, що це відео є фейком. Особливо через тінь.

Однак згодом Хінг Хнін Вай виклала й інші відео, які вона записувала з цього місця протягом 11 місяців. Це вона робила для того, щоб інші люди на карантині могли займатися фізичними вправами. Також вона готувала до змагань.

Розслідувач з Bellingcat Арік Толер теж підтвердив ймовірну правдивість відео.

Військовий переворот у М'янмі: що відомо