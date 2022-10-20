У Почаєві чоловік жорстоко побив дитину на вулиці: підліток отримав важкі удари по голові

У Почаєві, що на Тернопільщині, чоловік жорстоко побив дитину посеред вулиці. Чоловік побив 12-річного велосипедиста через те, що той наїхав на його сина.

Інцидент стався ще в суботу, 15 жовтня, однак у поліції оприлюднили деталі тільки тепер. Кривдником дитини виявився переселенець з Київщини.

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Чоловік жорстоко побив хлопця посеред білого дня

Повідомляється, що чоловік з дружиною та трьома дітьми гуляв вулицями Почаєва, коли одного з його дітей збив велосипедист.

12-річний хлопець їхав на двоколіснику і зачепив 11-річного пішохода, сина кривдника. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові.

Моторошний інцидент потрапив на камери спостереження. Від отриманих ударів ногами й кулаками хлопчик не одразу зміг прийти до тями. Також у ситуацію втрутилася жінка, яка проходила повз з дитиною.

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У поліції розповіли, що чоловік зізнався у скоєному. Правоохоронці порушили справу за ч. 1 ст. 125 КК. Відтак, чоловікові, що побив дитину, загрожують щонайбільше виправні роботи на строк до одного року.

Наразі постраждалий хлопець проходить судово-медичну експертизу.

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