Під час обшуку квартири чоловіка, у нього виявили багато зброї різних видів. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

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Подробиці моторошного вбивства

За даними слідства, у серпні 2022 року чоловік зайшов до домоволодіння, де на той час перебував хлопець.

Переконавшись у відсутності батьків, підозрюваний вистрілив з вогнепальної зброї у дитину та завдав йому численні удари ножем. Від отриманих травм хлопчик помер на місці. В Офісі генерального прокурора додали, що у зловмисника був конфлікт з родиною хлопця.

У підозрюваного знайшли багато видів зброї

Під час обшуків за місцем мешкання та гаражному приміщенні підозрюваного вилучили гранати, пістолети, набої й холодну зброю.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

У підозрюваного виявили багато зброї: фото Офісу генпрокурора

Нагадаємо, що у будинку стрілка, який вбив поліцейську у Чернівцях, теж виявили арсенал.