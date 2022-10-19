Під час обшуку квартири чоловіка, у нього виявили багато зброї різних видів. Зловмиснику вже повідомили про підозру.
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Подробиці моторошного вбивства
За даними слідства, у серпні 2022 року чоловік зайшов до домоволодіння, де на той час перебував хлопець.
Переконавшись у відсутності батьків, підозрюваний вистрілив з вогнепальної зброї у дитину та завдав йому численні удари ножем. Від отриманих травм хлопчик помер на місці. В Офісі генерального прокурора додали, що у зловмисника був конфлікт з родиною хлопця.
У підозрюваного знайшли багато видів зброї
Під час обшуків за місцем мешкання та гаражному приміщенні підозрюваного вилучили гранати, пістолети, набої й холодну зброю.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
У підозрюваного виявили багато зброї: фото Офісу генпрокурора
Нагадаємо, що у будинку стрілка, який вбив поліцейську у Чернівцях, теж виявили арсенал.