Трамп називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії", – WSJ

З 2017 по 2021 рік очільником США був Дональд Трамп. За часів свого президентства він критикував Україну за корупцію і підтримував історичні претензії Росії на частину її території.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Дивіться також Змінив думку щодо України: як голосування у Конгресі змінило шанси Трампа на виборах

Називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії"

У виданні зазначали, що колишні й нинішні посадовці адміністрації США розповідали, що на зустрічах у Білому домі та під час переговорів з лідерами іноземних держав Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" та сповнену "жахливих людей".

За даними WSJ, під час першої зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним у 2017 році в Німеччині російський диктатор закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на зв'язки з Київською Руссю.

Відтоді 45-й американський президент часто скаржився на підтримку України з боку Сполучених Штатів, називаючи країну в розмовах з європейськими лідерами "вашою Україною" та "частиною Росії". Про це заявили американські та іноземні посадовці.

Також за даними у виданні нинішні і колишні посадовці зазначили, що скептицизм Трампа щодо України проявився під час дискусій, в яких він спочатку виступав проти продажу Україні ракет для посилення оборони країни від Росії.

Тодішній президент США заперечував проти надання Києву летальної зброї та заявляв, що європейські союзники повинні робити більше для того, аби захистити своїх сусідів.

Герберт МакМастер, який у той час був радником з національної безпеки, і тодішній міністр оборони Джим Меттіс запевнили нашу державу, що запит буде розглянуто, коли, за словами одного іноземного посадовця, Трамп буде "у гарному настрої".

Така можливість з'явилася у наприкінці 2017 року, а саме в грудні, після того, як днем раніше Конгрес схвалив президентський законопроєкт про податкову реформу. МакМастер і Меттіс принесли Дональду Трампу документ про затвердження передачі для України Javelin наступного дня, і він підписав його.

Як пише видання, однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Чиновники американської адміністрації були спантеличені тим, чому Дональд Трамп, здавалося, був набагато прихильніше налаштований до Росії, ніж до України, особливо коли їхні інтереси розходилися, сказав колишній посадовець.

Крім цього, його ставлення до України також проявилося в тому, що він спочатку чинив опір зустрічі з тодішнім українським президентом Петром Порошенком у 2017 році в Білому домі, однак все ж згодом погодився на неї.

Пам'ятаючи про небажання Трампа зустрічатися, Порошенко під час цього візиту погодився на прохання чиновника адміністрації купити вугілля у компанії з Пенсильванії.

Як зазначає видання, ставлення Трампа до України було незмінно негативним. Ба більше, у червні 2018 року, беручи до уваги розповідь одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".

"Мирний план" Трампа: коротко