Трамп называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России", – WSJ

С 2017 по 2021 год главой США был Дональд Трамп. Во времена своего президентства он критиковал Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

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Называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России"

В издании отмечали, что бывшие и нынешние чиновники администрации США рассказывали, что на встречах в Белом доме и во время переговоров с лидерами иностранных государств Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей".

По данным WSJ, во время первой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в 2017 году в Германии российский диктатор призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью.

С тех пор 45-й американский президент часто жаловался на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России". Об этом заявили американские и иностранные чиновники.

Также по данным в издании нынешние и бывшие чиновники отметили, что скептицизм Трампа в отношении Украины проявился во время дискуссий, в которых он сначала выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны страны от России.

Тогдашний президент США возражал против предоставления Киеву летального оружия и заявлял, что европейские союзники должны делать больше для того, чтобы защитить своих соседей.

Герберт МакМастер, который в то время был советником по национальной безопасности, и тогдашний министр обороны Джим Мэттис заверили наше государство, что запрос будет рассмотрен, когда, по словам одного иностранного чиновника, Трамп будет "в хорошем настроении".

Такая возможность появилась в конце 2017 года, а именно в декабре, после того, как днем ранее Конгресс одобрил президентский законопроект о налоговой реформе. МакМастер и Мэттис принесли Дональду Трампу документ об утверждении передачи для Украины Javelin на следующий день, и он подписал его.

Как пишет издание, одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

Чиновники американской администрации были озадачены тем, почему Дональд Трамп, казалось, был гораздо благосклоннее настроен к России, чем к Украине, особенно когда их интересы расходились, сказал бывший чиновник.

Кроме этого, его отношение к Украине также проявилось в том, что он сначала сопротивлялся встрече с тогдашним украинским президентом Петром Порошенко в 2017 году в Белом доме, однако все же впоследствии согласился на нее.

Помня о нежелании Трампа встречаться, Порошенко во время этого визита согласился на просьбу чиновника администрации купить уголь у компании из Пенсильвании.

Как отмечает издание, отношение Трампа к Украине было неизменно негативным. Более того, в июне 2018 года, принимая во внимание рассказ одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

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