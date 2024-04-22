Это довольно резкое изменение позиции кандидата в президенты США. Собственно, и это, и само голосование может негативно повлиять на результат Трампа на выборах. Почему так может произойти 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Позиция Трампа могла измениться

Издание The Atlancic утверждает, что "битву" в Конгрессе проиграл не только Владимир Путин, но и Дональд Трамп. Поэтому, мол, он может проиграть и президентские выборы. Журналисты отмечают, что Трамп постепенно теряет поддержку в Республиканской партии, ярким свидетельством чего стало принятие помощи для Украины в Нижней Палате Конгресса.

"Есть еще один интересный материал, в котором отмечают, что позиция Трампа еще больше разделила республиканцев. То есть правые считают, что их "кинули", ведь как это так – сначала говорили не давать (помощь – 24 Канал), а теперь позиция изменилась", – отметил Борис Тизенгаузен.

Кроме того, чтобы уменьшить помощь Украине, некоторые республиканцы, среди которых, в частности, украинка по происхождению Виктория Спарц, пытались протолкнуть правки в законопроект. Однако все их отклонили.

Одна часть республиканцев может обидеться на другую. Но Трамп ничего не делает без конечной выгоды. Надо понимать, что у него довольно сложная ситуация с судами, денег не хватает, он уже потратил десятки миллионов на адвокатов. На судах у него не все гладко, поэтому выиграет Трамп выборы или проиграет, об этом рано говорить,

– объяснил политтехнолог.

Сейчас Джо Байден начал снова наращивать поддержку в ключевых штатах. Кроме этого, американцы могут не забыть штурм Капитолия в 2021 году, которые организовала группа сторонников Дональда Трампа, которых подстрекал сам Трамп. В частности, из-за этого у экс-президента США происходит судебная волокита.

"В нашем случае между политикой умиротворения агрессора и между хаосом и непредсказуемостью в отношении Путина, второй вариант будет более действенным. Путин сам говорил, что Байден удобнее для него, потому что является более предсказуемым. Предсказать что-то с Трампом – крайне трудно", – отметил Тизенгаузен.

Поэтому даже если именно Дональд Трамп победит на выборах, для Украины это может закончиться не плохо, а даже наоборот.

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