Литиме по всій Україні: скільки ще днів йтимуть дощі та грози

Цього тижня знову пройдуть дощі та грози. Уже незабаром опади очікуються по всій Україні.

Скільки ще днів будуть дощі та грози, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

Дізнайтеся також В яких областях уже незабаром похолодає

Дощі та грози в Україні

В Укргідрометцентрі зазначили, що 10 – 12 червня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, буде нестійкий характер погоди. Зокрема, знову пройдуть короткочасні дощі та грози.

Також вдень понеділка в окремих районах град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду, на Заході місцями значні дощі.

Температура вночі +14 – +23. Вдень +25 – +30, на Півдні та Сході до +34. Тим часом у західних, 12 червня і в північних областях вночі +12 – +17, вдень +21 – +27.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в середу опади очікуються по всій території України. Лише частково на Півдні та Сході дощі будуть короткочасними.

Прогноз погоди на 12 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, 13 і 14 червня литиме майже у всіх областях. Тож щонайменше до вихідних дощі та грози в Україні, ймовірно, не припиняться.

Дивіться також У Тернополі дві блискавки вдарили по житловому будинку: очевидці опублікували відео

Прогноз погоди на 14 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на літо