Будет лить по всей Украине: сколько еще дней будут идти дожди и грозы

На этой неделе снова пройдут дожди и грозы. Уже вскоре осадки ожидаются по всей Украине.

Сколько еще дней будут дожди и грозы, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Дожди и грозы в Украине

В Укргидрометцентре отметили, что 10 – 12 июня в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, будет неустойчивый характер погоды. В частности, снова пройдут кратковременные дожди и грозы.

Также днем понедельника в отдельных районах град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду, на Западе местами значительные дожди.

Температура ночью +14 – +23. Днем +25 – +30, на Юге и Востоке до +34. Тем временем в западных, 12 июня и в северных областях ночью +12 – +17, днем +21 – +27.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в среду осадки ожидаются по всей территории Украины. Лишь частично на Юге и Востоке дожди будут кратковременными.

Прогноз погоды на 12 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Далее, 13 и 14 июня будет лить почти во всех областях. Поэтому как минимум до выходных дожди и грозы в Украине, вероятно, не прекратятся.

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Прогноз погоды на 14 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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