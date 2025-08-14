До кінця тижня в Україні переважатиме сонячна і суха погода. Невеликі дощі прогнозуються лише в суботу, 16 серпня.

Про можливі опади, де вони пройдуть та температуру повітря до кінця поточного тижня, розповідає 24 Канал.

Які області накриє дощ?

Синоптики прогнозують спеку в Україні щонайменше до кінця тижня. У південних регіонах та на Закарпатті сонце може припекти сильніше. Там температура повітря перетне позначку у +30 градусів на вихідних.

Проте у низці регіонів варто очікувати короткочасні опади та пориви вітру. Так, у четвер, 14 серпня, по всій території України пануватиме сонячна і тепла погода без опадів. У п'ятницю, 15 серпня, доба також пройде без дощів завдяки впливу антициклону, що забезпечить малохмарне небо в усіх регіонах.

Вже у суботу, 16 серпня, невеликі грозові дощі можливі тільки вдень. Їх прогнозують у східних областях країни. На решті території опадів не прогнозується. Проте у Приазов'ї та Криму можуть бути шквали 15 — 17 метрів за секунду.

У неділю, 17 серпня, суттєвих змін у погоді не очікується. В усіх областях протримається малохмарна та суха погода.

До слова, днями температура повітря в Україні може піднятися до +35 градусів. Проте вже наступного тижня, за даними синоптиків, спека мине.