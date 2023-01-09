В Україну прийшли морози: у BBC проаналізували, як це вплине на війну

На Схід України насуваються серйозні морози. Журналісти проаналізували, як це може вплинути на бойові дії на Донбасі.

У 1993 році Корпус інженерів армії США випустив книгу, в якій докладно описувалися особливості ведення бойових дій сухопутних сил в зимовий час, опираючись на досвід Другої світової. Зима ускладнює дії обом сторонам на фронті, проте та, яка почуватиметься впевненіше, повинна скористатися перевагою.

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Як фахівці радять діяти взимку

Згідно з поширеною точкою зору, взимку активність бойових дій вщухає. Проте нерухомість взимку – це "відкладена поразка", в якій територія втрачає свою стратегічну цінність.

Тож автор книги пише, що єдиний продуктивний підхід у такій ситуації – діяти якомога гнучкіше, не побоюючись втрачати якусь частину території. Фактор гнучкості важливий як в обороні, так і в наступі.

При цьому зимовий наступ можливий за п'яти-шестикратної переваги в живій силі. Якщо такої переваги немає у співвідношенні сил на великій ділянці, її треба створити локально.

Що кажуть наші експерти про зимову війну в Україні

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав, що мороз може сприяти як українській стороні, так і російській.

Очікуємо на інтенсифікацію бойових дій. Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше,

– написав 8 січня Сергій Гайдай.

При цьому російська армія теж не зволікає й перекидає сили з Бахмутського напрямку на Кремінну, неподалік якої українські війська ведуть бої, намагаються взяти окупантів в оточення, перерізавши шляхи постачання з Сєвєродонецька і Сватового. Також про можливу підготовку наступу росіян повідомляє головне управління розвідки міноборони України.

Зокрема, представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що на фоні зниження температури Росія готує новий ракетний удар по українській енергетичній інфраструктурі, а також спробує наступати на деяких напрямках на Сході.

Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області... Ймовірно, вони почнуть новий наступ і на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові,

– сказав він.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що першою проведе наступальну операцію саме Росія. За його словами, через темпи постачань Україна не встигає накопичити сили й засоби раніше за ворога.