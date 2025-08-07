Найближчими днями в більшості областей переважатиме суха погода. Втім, подекуди очікуються дощі.

Якою буде погода 8 – 10 серпня?

Опади очікуються лише на Півночі 9 серпня. Так, подекуди пройде невеликий короткочасний дощ.

Вітер в Україні північно-східний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

На Півдні й Південному Сході вночі +16 – +21, удень +26 – +31 градус. Тим часом на решті території вночі +9 – +15, удень +22 – +27 градусів.

На вихідних, 9 – 10 серпня, вночі +13 – +18, на узбережжі морів до +21. Удень +24 – +29, однак у південних областях, Криму та Закарпатті +28 – +33 градуси.

Прогноз погоди на 8 – 10 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру