У Ніжині поліцейський насмерть збив військового

На Чернігівщині працівник поліції скоїв наїзд на військовослужбовця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Трагічний інцидент трапився 27 вересня.

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Загибель військового на дорозі

Вранці близько 11:00 один з керівників Ніжинського райуправління поліції на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

За попередніми даними, водій був тверезим.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Смертельна ДТП у Ніжині / Фото ДБР

Нагадаємо, що на Запоріжжі водій збив військового й залишив його помирати біля дороги.