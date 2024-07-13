Наразі поліцейські розшукують винуватця ДТП. Правоохоронці закликають людей до співпраці та допомогти в пошуку водія-вбивці.

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Подробиці ДТП

Смертельна ДТП трапилась 12 липня близько 21:35 у селищі міського типу Комишуваха. На вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля "Toyota Hilux" наїхав на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

Водій, не зупиняючись, покинув постраждалого. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало,

– повідомили в поліції.

Важливо! Поліція закликає всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцеперебування автомобіля "Toyota Hilux" темного кольору з пошкодженнями, повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102. Важлива будь-яка інформація, яка допоможе знайти винуватця та притягнути його до відповідальності за вчинений злочин.