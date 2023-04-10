Поліція США переплутала будинок і застрелила невинного чоловіка, – CNN

На північному заході Нью-Мексико представники правоохоронних органів "помилились адресою" та хотіли ввірватись не в той будинок. На порозі помешкання вони застрелили чоловіка, який був ні в чому невинний.

У середу ввечері, 5 квітня, офіцери відділу поліції Фармінгтона вбили невинного чоловіка. Зауважимо, що викликали правоохоронців у справі щодо домашнього насилля. Згодом у поліції прокоментували інцидент, наголосивши, що розслідують цю справу.

Дивіться також Rosomak проти російського металолому: на що здатні польські "росомахи"

Деталі інциденту

Відомо, що офіцери правоохоронних органів відкрили вогонь по 52-річному чоловіку, на ім'я Роберт Дотсон.

У мене просто розбите серце. Містер Дотсон не був "предметом цього дзвінка". Цей фінал просто неймовірно трагічний. Мені дуже прикро, що ми опинилися в такому становищі,

– прокоментував начальник поліції Фармінгтона Стів Хеббе.

Власне, поліцейські випадково підійшли до будинку 5305 Valley View Avenue, замість 5308 Valley View Avenue. Їм ніхто спершу відчиняти дверні не хотів.

Однак все-таки це згодом зробив містер Дотсон, що мав при собі пістолет. Тоді один зі силовиків у нього вистрелив.

Озброєна пістолетом дружина Дотсона перестрілялася з поліцейськими, але вона не постраждала, повідомила влада… Офіцер знову стріляв. Коли жінка зрозуміла, що люди за межами резиденції були офіцерами, вона поклала зброю та виконала команди офіцера,

– зазначили в CNN.

Незрозуміло, скільки поліцейських було на місці події під час стрілянини. Офіційні особи наголошують, що не будуть ідентифікувати осіб, які відкрили вогонь.

Дивіться також У Рівному жінка знайшла величезну суму грошей: поліція шукає власника

Таке відбувається уже не вперше

У CNN згадали, що днями представники ФБР і армії США, які проводили навчальні заходи в Бостоні, здійснили рейд не в тому номері готелю, затримавши невинного співробітника Delta Air Lines. Зробили вони це тому, що влада нібито надала їм неточну інформацію.