Поліція США переплутала будинок і застрелила невинного чоловіка, – CNN
Джерело:CNN
На північному заході Нью-Мексико представники правоохоронних органів "помилились адресою" та хотіли ввірватись не в той будинок. На порозі помешкання вони застрелили чоловіка, який був ні в чому невинний.
У середу ввечері, 5 квітня, офіцери відділу поліції Фармінгтона вбили невинного чоловіка. Зауважимо, що викликали правоохоронців у справі щодо домашнього насилля. Згодом у поліції прокоментували інцидент, наголосивши, що розслідують цю справу.
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Деталі інциденту
Відомо, що офіцери правоохоронних органів відкрили вогонь по 52-річному чоловіку, на ім'я Роберт Дотсон.
У мене просто розбите серце. Містер Дотсон не був "предметом цього дзвінка". Цей фінал просто неймовірно трагічний. Мені дуже прикро, що ми опинилися в такому становищі,
– прокоментував начальник поліції Фармінгтона Стів Хеббе.
Власне, поліцейські випадково підійшли до будинку 5305 Valley View Avenue, замість 5308 Valley View Avenue. Їм ніхто спершу відчиняти дверні не хотів.
Однак все-таки це згодом зробив містер Дотсон, що мав при собі пістолет. Тоді один зі силовиків у нього вистрелив.
Озброєна пістолетом дружина Дотсона перестрілялася з поліцейськими, але вона не постраждала, повідомила влада… Офіцер знову стріляв. Коли жінка зрозуміла, що люди за межами резиденції були офіцерами, вона поклала зброю та виконала команди офіцера,
– зазначили в CNN.
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Таке відбувається уже не вперше
У CNN згадали, що днями представники ФБР і армії США, які проводили навчальні заходи в Бостоні, здійснили рейд не в тому номері готелю, затримавши невинного співробітника Delta Air Lines. Зробили вони це тому, що влада нібито надала їм неточну інформацію.