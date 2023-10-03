Кримських політв'язнів Джеляла і братів Ахтемових етапують із Сімферополя до в'язниць Росії

Кримських політичних в'язнів Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових етапують із Сімферополя до в'язниць на території Росії. Це порушує Женевську конвенцію.

Відповідну інформацію журналістам розповіла дружина Нарімана Джеляла Левіза Джелял. У МЗС України вже відреагували на інцидент, пише 24 Канал.

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Що відомо про етапування політв'язнів з Криму

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових 2 жовтня забрали із СІЗО-2 у Сімферополі та етапували до в'язниць на території Росії,

– заявила Левіза Джелял журналістам "Крим. Реалії".

За її словами, Нарімана Джеляла та Азіза Ахтемова планують відправити у в'язницю Красноярська, Асана Ахтемова – у в'язницю міста Володимира, відому як "Владімірский централ".

Проте такі дії окупантів порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Адже, згідно з нею, засуджені на окупованій території особи не повинні відбувати покарання за межами цієї окупованої території.

В українському МЗС засудили дії Росії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує примусове етапування з тимчасово окупованого Криму до Росії для відбування покарання незаконно засуджених громадян України Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових,

– пояснили в МЗС України.

Там уточнили, що російська окупаційна так звана "адміністрація" в Криму з моменту тимчасової окупації у 2014 році розгорнула цілеспрямовану репресивну кампанію. Мета Росії – викорінити на півострові будь-яку нелояльність до окупантів.

"Однією з головних жертв репресій став корінний народ Криму – кримські татари, сотні з яких зазнали різних форм переслідувань за етнічним, політичним, релігійним підґрунтям", – уточнили в МЗС.

Міністерство також закликало:

Росію – виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від грудня 2022 року, яка називається "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Цей документ вимагає звільнити незаконно затриманих українців;

міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі з Кримської платформи, – тиснути на Росію, щоб вона випустила з тюрем всіх українських громадян, яких незаконно ув'язнила в Криму. Окрім того, держави мають запровадити нові санкції щодо ворожих посадовців, які причетні до переслідувань громадян України.

Що відомо про справи Джеляла і братів Ахтемових